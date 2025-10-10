L'armée israélienne annonce que le cessez-le-feu est en vigueur depuis midi heure locale

L'armée israélienne a annoncé vendredi que le cessez-le-feu à Gaza était entré en vigueur depuis 09h00 GMT (12h00 heure locale).

« Depuis midi, les troupes de Tsahal (l'armée israélienne, NDLR) ont commencé à se positionner le long des (...) lignes de redéploiement en préparation de l'accord de cessez-le-feu et du retour des otages », affirme un communiqué militaire, qui précise que les « troupes du Commandement Sud (...) continueront d'éliminer toute menace immédiate. »