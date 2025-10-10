Menu
L'ancien directeur de la Sécurité de l'État Tony Saliba poursuivi pour gaspillage de fonds publics

Le juge d'instruction de Beyrouth a fixé une audience pour le 28 octobre à la suite du dépôt d'une plainte par trois avocats activistes.

/OLJ / le 10 octobre 2025 à 12h37

Une plainte présentée par trois avocats activistes contre l’ancien directeur de la Sécurité de l'État, le général à la retraite Tony Saliba, pour « gaspillage de fonds publics, enrichissement illicite et trafic d’influence », a été transférée au juge d’instruction de Beyrouth, Hassan Hamdane, selon les informations de L’Orient-Le Jour.

À l'origine, les investigations avaient été menées par la procureure financière par intérim Dora el-Khazen. Le nouveau procureur Maher Cheaito a transmis le dossier à la première juge d’instruction de Beyrouth Roula Osmane, qui l'a elle-même déférée au juge d’instruction de Beyrouth, Hassan Hamdane, qui a fixé une audience au général Saliba pour le 28 octobre.

Les poursuites engagées par le procureur avant le transfert du dossier se basaient sur une demande d’ouverture d’une information judiciaire présentée en mars dernier par les avocats Ali Abbas, Wassef Haraké et Jad Tohmé, ainsi que par un général de l’armée à la retraite, Sami Rammah.

Le parquet financier a engagé des poursuites contre l’ancien chef de la Sécurité de l’État pour « gaspillage de fonds publics, trafic d’influence et enrichissement illicite ». La demande d’ouverture d’une note d’information évoquait « la mise de centaines de voitures de la Sécurité de l’État à la disposition de chefs de partis, d’anciens ministres et anciens députés, de députés actuels, d’hommes d’affaires, de dames de la société, avec tout ce que cette mise à disposition nécessite en carburants et en entretien ». « Tout cela s’est fait en échange de sommes colossales », ajoute le texte. La requête précisait que le général Saliba avait mis des centaines d’agents de la Sécurité de l’État à la disposition de ces personnes.

