Espèces menacées : la situation s'aggrave pour les phoques et les oiseaux

La situation des espèces menacées de phoques de l'Arctique et d'oiseaux s'aggrave, selon la « liste rouge », publiée vendredi par l'Union internationale pour la conservation de la nature.

L'UICN a annoncé, lors de son Congrès mondial à Abou Dhabi, avoir dégradé d'un cran le statut du phoque à capuchon, désormais « en danger », du phoque barbu et du phoque du Groenland, « quasi menacés ». Elle a ajouté que 61% des espèces d'oiseaux dans le monde voyaient leur population baisser, contre 44% en 2016.