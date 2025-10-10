Menu
Espèces menacées : la situation s'aggrave pour les phoques et les oiseaux


AFP / le 10 octobre 2025 à 11h15

Cette vue aérienne montre des phoques sur la plage de l'île Dorion, une île protégée des Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada, le 30 mai 2023. Photo AFP/SEBASTIEN ST-JEAN

La situation des espèces menacées de phoques de l'Arctique et d'oiseaux s'aggrave, selon la « liste rouge », publiée vendredi par l'Union internationale pour la conservation de la nature.

L'UICN a annoncé, lors de son Congrès mondial à Abou Dhabi, avoir dégradé d'un cran le statut du phoque à capuchon, désormais « en danger », du phoque barbu et du phoque du Groenland, « quasi menacés ». Elle a ajouté que 61% des espèces d'oiseaux dans le monde voyaient leur population baisser, contre 44% en 2016.

