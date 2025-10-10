Menu
Dernières Infos - Consommation

Nouvelle baisse de l'essence et du diesel au Liban, le gaz stable


OLJ / le 10 octobre 2025 à 09h39

Nouvelle baisse de l'essence et du diesel au Liban, le gaz stable

Une pompe à diesel dans une station-service à Beyrouth, le 30 janvier 2025. Photo Philippe Hage Boutros/L'Orient-Le Jour

Les prix de l’essence et du diesel au Liban ont poursuivi leur baisse vendredi, selon la dernière grille publiée par le ministère de l’Énergie et de l’Eau, une tendance qui dure depuis une semaine. Le prix de la bonbonne de gaz, qui est modifié moins fréquemment, a lui augmenté.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octanes : 1.448.000 livres libanaises (-20.000 LL par rapport à mardi)

– 20 litres d’essence à 98 octanes : 1.488.000 LL (-20.000 LL)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.360.000 LL (-15.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 1.115.000 LL (inchangé)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 698.11 dollars (-8,37 dollars)

