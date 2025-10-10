Menu
Le président palestinien dit à une TV israélienne souhaiter "paix et stabilité" avec Israël

AFP / le 10 octobre 2025 à 00h18

Le Président palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré jeudi dans un rare entretien accordé à une télévision israélienne souhaiter "la paix, la sécurité et la stabilité" entre les Palestiniens et Israël.

"Ce qui s'est passé aujourd'hui est un moment historique", déclare M. Abbas dans cet entretien accordé à la chaîne 12 à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne, à propos de l'accord de cessez-le-feu à Gaza annoncé par les Etats-Unis.

"Nous espérions et nous gardons espoir de parvenir à mettre fin au bain de sang qui sévit dans notre pays, que ce soit dans la bande de Gaza, en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est", ajoute-t-il. "Aujourd'hui, nous sommes très heureux que ce bain de sang ait pris fin. Nous espérons qu'il en sera ainsi et que la paix, la sécurité et la stabilité règneront entre nous et Israël".

glp-mj/bfi

© Agence France-Presse


