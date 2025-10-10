Nouveaux juges d’instruction : un espoir pour élucider les assassinats politiques

La nomination, mercredi, par le ministre de la Justice Adel Nassar de onze nouveaux juges d’instruction pour se pencher sur autant d’assassinats et de tentatives d’assassinats politiques remontant jusqu’en 1978, pour pallier la vacance des postes en question, a suscité des questions sur le timing de la réouverture de ces dossiers, tout en ravivant l’espoir de voir un jour leurs auteurs traduits en justice.

Parmi les affaires les plus anciennes figurent les assassinats, en 1978, de l’ancien député Tony Frangié (grand-père du député éponyme) et des membres de sa famille, et la tentative d’assassinat (1980) de l’ancien président de la République Camille Chamoun. Elles ont été confiées respectivement aux juges Yehia Ghabboura et Joseph Tamer. L’assassinat de cheikh Ahmad Assaf (1982), ancien directeur du Centre islamique, proche des dirigeants sunnites traditionnels, et la tentative d’assassinat de Moustapha Maarouf Saad (1985) seront désormais examinés l’un par Amira Sabra et l’autre par Fadi Akiki. Les incidents de Bourdaï (Baalbeck) survenus en 1998 et l’affaire de l’assassinat (2002) de l’ex-ministre Élie Hobeika, ancien chef des Forces libanaises, seront suivis respectivement par Ala’ Khatib et Fadi Sawan. Pour leur part, Samer Lichaa et Claude Ghanem ont pris en charge, le premier l’affaire de l’assassinat du journaliste Samir Kassir (juin 2005), et l’autre de celui de Gebran Tuéni, tué en décembre de la même année.

Quant à Sami Sader, il a été chargé d’instruire l’assassinat de l’ancien député et ministre Pierre Amine Gemayel (2006), tandis que Samer Younès instruira l’affaire du meurtre d’Antoine Ghanem, ancien député Kataëb (2008). Pour sa part, Kamal Nassar enquêtera sur le meurtre du cheikh Saleh Aridi (membre du Parti démocratique) à Baïssour en 2008.

Ces désignations, intervenues après plusieurs mois de coordination avec le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) s’inscrivent « dans le cadre d’efforts pour mettre fin à l’impunité au Liban », selon les termes utilisés par l’Agence nationale d’information (ANI). D’aucuns se sont interrogés sur le choix du moment, alors que les dossiers concernés datent de plusieurs décennies. Un magistrat qui a suivi les démarches ayant abouti aux nominations explique à L’Orient-Le Jour qu’il s’agit précisément d’éviter que ces dossiers soient prescrits. Il indique que ces postes devaient être pourvus parce qu’ils étaient vacants en raison notamment de décès, départs à la retraite et désistements, et que cela devrait permettre aux nouveaux juges d’instruction de prendre des mesures de nature à suspendre les délais de prescription de dix ans.

Finalité

Le chef des Kataëb, Samy Gemayel, a salué, sur X, le ministre de la Justice (proche de lui) pour « cette démarche courageuse en faveur de la vérité, de l’établissement de l’État de droit et de la fin de la culture de l’impunité ». Contacté, un cadre du parti s’est félicité de ce que « la justice suit désormais son cours », notant que le ministre « fait la différence » et représente « une garantie pour les droits des martyrs ».

Contacté par L’OLJ, Ralph Riachi, président honoraire de la Cour de cassation et ancien vice-président du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), se félicite également de la volonté de M. Nassar de faire réactiver les dossiers, soulignant que chacun de ces dossiers « doit arriver à sa finalité », que ce soit par « des condamnations ou des acquittements ».

Sur une éventualité de voir les circonstances des assassinats élucidées et leurs auteurs jugés, une source judiciaire évoque, sous anonymat, l’existence d’« un réel espoir », d’autant que le nouveau mandat politique œuvre contre l’impunité, affirme-t-il. Elle estime que dans ce contexte, « les services sécuritaires sont davantage disposés à coopérer avec la justice, et les témoins appelés à comparaître ne craindront plus de fournir des informations en leur possession (indices, noms de personnes impliquées, etc.) ». Outre les changements au niveau national, elle note les développements « au niveau de la région » et évoque, dans ce cadre, les réunions récentes entre les délégations libanaise et syrienne. Selon cette même source, la partie syrienne aurait précisé que si le nouveau régime n’a pas accès aux archives situées dans des zones échappant à son contrôle, il pourrait, en revanche, obtenir et fournir au Liban les informations disponibles dans les régions qu’il administre. Elle ajoute, au passage, que la Syrie se serait engagée à œuvrer pour rechercher l’assassin de l’ancien président de la République Bachir Gemayel, Habib Chartouni, si celui-ci se trouve sur le territoire syrien.

Nizar Saghiyé, avocat militant et directeur de Legal Agenda, se félicite que la démarche du ministre de la Justice fasse bénéficier les victimes et leurs proches d’« un minimum de reconnaissance ». Quant à une relance des enquêtes, Me Saghiyé estime que les éléments probatoires (témoignages, etc.) seraient difficiles à rassembler, même si ces éléments seraient plus accessibles dans les dossiers les plus récents. L’avocat critique toutefois le maintien des tribunaux d’exception dont fait partie la cour de justice, qu’il qualifie d’« archaïque », déplorant « l’absence de réflexion législative » susceptible de la supprimer.

« En faveur des Kataëb »

Le ministre de la Justice a été en revanche critiqué avec virulence par un média proche du Hezbollah, al-Akhbar, qui l’a accusé d’instrumentaliser son poste au profit des Kataëb. « Sa démarche est un mélange de services et de faveurs (…) accordés notamment à des juges chrétiens, pour la plupart proches du parti Kataëb », peut-on lire dans l’article publié mercredi, selon lequel le juge Tamer est un conseiller du ministre et est affilié aux Kataëb, tout comme les juges Sawan, Younès et Sader.

En réponse, une source du Conseil supérieur de la magistrature indique que le critère de choix des juges d’instruction « a été soumis à l’appréciation du CSM et du ministre, à la lumière de leur expérience et de leurs performances judiciaires ».