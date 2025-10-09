Menu
Dernières Infos - Gaza

Pour de vrais progrès, il faut aussi lever les « obstacles » à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, insiste Guterres


AFP / le 09 octobre 2025 à 17h48

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres (2e à droite), accompagné du chef de mission et commandant de la FINUL, le général Aroldo Lazaro Saenz (à droite), rencontrant des soldats de maintien de la paix au quartier général des forces à Naqoura, au Liban-sud, le 17 janvier 2025. Photo FINUL / AFP

« Faire taire les armes ne suffit pas, il faut aussi lever les obstacles à la distribution de l'aide humanitaire », a plaidé jeudi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres après l'adoption de l'accord sur Gaza, soumise à un blocus terrestre et naval israélien renforcé pendant les deux ans de guerre.

Devant la presse, Antonio Guterres a répété son appel à toutes les parties à « respecter tous les termes » de l'accord. « Mais pour transformer ce cessez-le-feu en véritable progrès, nous avons besoin d'un accès complet, sûr et durable pour les travailleurs humanitaires, la levée des tracasseries administratives et des obstacles, et la reconstruction des infrastructures détruites », a-t-il insisté, alors que l'ONU dénonce depuis des mois les entraves à l'entrée de l'aide dans l'enclave de la part d'Israël. 

« Les Nations unies sont prêtes à fournir leur soutien total. Nous et nos partenaires sommes prêts à agir, maintenant. Nous avons l'expertise, les réseaux de distribution et les relations dans la communauté sur place pour agir », a-t-il assuré. Et d'ajouter : « Des marchandises sont en place, et nos équipes prêtes. Nous pouvons augmenter l'aide en nourriture, en eau, en soins et en abris d'un coup », a-t-il promis, réclamant également une augmentation des financements.

La semaine dernière, le chef des opérations humanitaires de l'ONU Tom Fletcher avait dit que les Nations unies avaient « 170 000 tonnes de nourriture, médicaments, abris et autres biens aussi essentiels prêts à entrer dans Gaza », prépositionnées dans la région.

António Guterres a d'autre part appelé à saisir l'opportunité de cette première étape pour « établir un véritable chemin politique vers la fin de l'occupation, la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et la mise en place de la solution à deux Etats ».

« Pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, cet accord offre une lueur d'espoir, cette lueur doit se transformer en aube pour la paix, le début de la fin de cette guerre dévastatrice », a-t-il ajouté.

