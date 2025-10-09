Benjamin Netanyahu propose Donald Trump pour le Nobel de la Paix

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que Donald Trump méritait le prix Nobel de la paix, quelques heures après que le président américain a annoncé un accord de cessez-le-feu et de libération des otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas.

« Donnez le prix Nobel de la paix à Donald Trump, il le mérite ! », peut-on lire sur le compte officiel X du bureau du Premier ministre israélien.