Dernières Infos - Récompense

Benjamin Netanyahu propose Donald Trump pour le Nobel de la Paix


AFP / le 09 octobre 2025 à 17h08

Donald Trump accueillant Benyamin Netanyahu à son arrivée à la Maison Blanche, le 29 septembre 2025. Kevin Lamarque / Reuters

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que Donald Trump méritait le prix Nobel de la paix, quelques heures après que le président américain a annoncé un accord de cessez-le-feu et de libération des otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas.

« Donnez le prix Nobel de la paix à Donald Trump, il le mérite ! », peut-on lire sur le compte officiel X du bureau du Premier ministre israélien.

L'Orient-Le Jour
