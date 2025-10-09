Terres rares : l'UE « préoccupée » par les restrictions annoncées par Pékin

L'Union européenne est « préoccupée » par les nouveaux contrôles sur les exportations de technologies liées aux terres rares annoncés jeudi par la Chine, et attend de ce pays qu'il se conduise comme un partenaire « fiable », a déclaré un porte-parole de la Commission.

« Nous sommes préoccupés par cette annonce », et « la Commission attend de la Chine qu'elle se conduise comme un partenaire fiable et qu'elle garantisse un accès stable et prévisible aux matières premières critiques », a dit à la presse ce porte-parole, Olof Gill, interrogé sur la décision de Pékin.