Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Le Liban a arrêté au cours des derniers mois 32 personnes pour intelligence avec Israël


AFP / le 09 octobre 2025 à 14h20

Des partisans du Hezbollah se rassemblent sur le lieu où le défunt chef du groupe, Hassan Nasrallah, a été tué, avant le premier anniversaire de son assassinat lors d'une frappe aérienne, dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 26 septembre 2025. Photo REUTERS/Mohamed Azakir

Les autorités libanaises ont arrêté au cours des derniers mois 32 personnes, reconnues coupables ou soupçonnées d'avoir transmis des informations sur le Hezbollah à Israël qui ont facilité ses frappes meurtrières, a indiqué mercredi un responsable judiciaire à l'AFP.

Selon le responsable qui a requis l'anonymat, « 32 personnes au moins ont été arrêtées pour soupçons de collaboration avec Israël, dont six avant la proclamation du cessez-le-feu » entre le Hezbollah et l'armée israélienne le 27 novembre 2024.

Les autorités libanaises ont arrêté au cours des derniers mois 32 personnes, reconnues coupables ou soupçonnées d'avoir transmis des informations sur le Hezbollah à Israël qui ont facilité ses frappes meurtrières, a indiqué mercredi un responsable judiciaire à l'AFP.

Selon le responsable qui a requis l'anonymat, « 32 personnes au moins ont été arrêtées pour soupçons de collaboration avec Israël, dont six avant la proclamation du cessez-le-feu » entre le Hezbollah et l'armée israélienne le 27 novembre 2024.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés