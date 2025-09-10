Le Liban a arrêté au cours des derniers mois 32 personnes pour intelligence avec Israël

Les autorités libanaises ont arrêté au cours des derniers mois 32 personnes, reconnues coupables ou soupçonnées d'avoir transmis des informations sur le Hezbollah à Israël qui ont facilité ses frappes meurtrières, a indiqué mercredi un responsable judiciaire à l'AFP.
Selon le responsable qui a requis l'anonymat, « 32 personnes au moins ont été arrêtées pour soupçons de collaboration avec Israël, dont six avant la proclamation du cessez-le-feu » entre le Hezbollah et l'armée israélienne le 27 novembre 2024.
