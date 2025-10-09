Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Gaza: l'armée israélienne dit se préparer à réceptionner les otages

AFP / le 09 octobre 2025 à 04h57

L'armée israélienne a salué jeudi l'accord conclu entre Israël et le Hamas en vue d'une libération des otages détenus à Gaza et dit se "préparer" à réceptionner ceux-ci.

"Le chef d'état-major a ordonné de se préparer à mener l'opération pour le retour des otages", mais aussi à "être prêt à tous les scénarios", a déclaré sur X l'armée israélienne, qui a précisé "salue(r) l'accord sur la libération des otages".

bur-phs/ms

© Agence France-Presse


L'armée israélienne a salué jeudi l'accord conclu entre Israël et le Hamas en vue d'une libération des otages détenus à Gaza et dit se "préparer" à réceptionner ceux-ci.


"Le chef d'état-major a ordonné de se préparer à mener l'opération pour le retour des otages", mais aussi à "être prêt à tous les scénarios", a déclaré sur X l'armée israélienne, qui a précisé "salue(r) l'accord sur la libération des otages".


bur-phs/ms


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés