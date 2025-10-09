Un séisme de magnitude 4,7 a secoué la Turquie

Un séisme de magnitude 4,7 a frappé la Turquie jeudi, selon le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ).

Le tremblement de terre s’est produit à une profondeur de 10 kilomètres.

L’agence de surveillance avait initialement évalué la magnitude à 5,33, avant de la réviser à la baisse quelques minutes plus tard, tout en confirmant la profondeur.