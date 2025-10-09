Faute d'argent, l'ONU va réduire de 25% le nombre de Casques bleus dans le monde, selon un responsable

L'ONU va réduire de 25% le nombre de ses Casques bleus dans le monde dans les prochains mois, soit entre 13.000 et 14.000 militaires et policiers, en raison d'un manque de fonds principalement lié aux coupes américaines, a annoncé mercredi un haut responsable onusien.

« Nous allons devoir rapatrier, réduire d'environ 25% le nombre de nos effectifs de maintien de la paix militaires et policiers, ainsi que leur équipement, et un nombre important d'employés civils des missions vont également être touchés », a indiqué ce responsable sous couvert de l'anonymat.

Le budget des opérations de maintien de la paix pour 2025-2026 (de juillet 2025 à juin 2026) est d'environ 5,4 milliards de dollars, dont 1,3 milliard devant venir des Etats-Unis et 1,2 milliard de la Chine.

Mais depuis le retour de Donald Trump à la Maison blanche, Washington a annoncé des coupes massives dans son aide à l'étranger et l'ONU attendait les décisions concernant les opérations de maintien de la paix.

Les Américains ont désormais informé les Nations unies qu'ils ne contribueraient pour le budget 2025-2026 qu'à hauteur de 682 millions de dollars, dont 85 millions de dollars réservés pour le futur bureau de soutien de l'ONU à la nouvelle mission internationale anti-gang en Haïti.

Sur le total, l'ONU s'attend ainsi à un déficit de 16 à 17% du budget de maintien de la paix en cours.

Dans l'attente de la décision américaine, les onze missions de maintien de la paix de l'ONU actives avaient préparé des plans pour anticiper divers scénarios de baisse de financements.

La baisse de 25% des troupes sera répartie entre les 11 missions, a précisé le responsable.

« Nous savons qu'il y aura des conséquences en terme de surveillance des cessez-le-feu, de protection des civils, de travail avec les humanitaires », a-t-il noté, prédisant un impact « important » sans pouvoir l'évaluer plus en détails.

L'ONU a notamment des Casques bleus déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le sud du Liban, en Centrafrique, au Soudan du Sud ou encore au Sahara occidental.