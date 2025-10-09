Gargour Asia annonce le lancement des camions SANY au Liban

Gargour Asia a introduit au Liban les camions SANY au cours d’un événement organisé au showroom de Bouar.

Fondée en 1989, SANY est devenue l’un des plus grands fabricants mondiaux d’équipements de construction et de machines lourdes, opérant dans plus de 150 pays. Au cours des trois dernières décennies, la marque a bâti une réputation fondée sur la qualité, l’innovation et la fiabilité.

En tant que distributeur exclusif des camions SANY au Liban, Gargour Asia proposera une gamme complète de véhicules spécialisés répondant à divers besoins : chantiers de construction, projets d’infrastructure, flottes commerciales et entreprises logistiques. Au-delà de la vente, la société s’engage à fournir un service après-vente incluant pièces de rechange d’origine, maintenance et assistance technique.

Pour César Aoun, CEO de la branche automobile du Groupe Gargour, « le partenariat avec SANY souligne la mission de Gargour Asia d’introduire au Liban des marques de renommée internationale, en renforçant l’efficacité des industries locales et en soutenant les entreprises. À travers cette expansion stratégique, nous visons également à établir un réseau de services de premier plan pour les camions SANY ».

Li Qin, président de la division internationale directe de SANY, a ajouté : « SANY est une entreprise tournée vers l’avenir, née dans une période de changement. Le partenariat avec Gargour Asia est bien plus qu’un investissement dans la performance des poids lourds, c’est un engagement en faveur d’un progrès durable au Liban. »

Ce partenariat s’inscrit dans la vision stratégique de Gargour Asia, qui vise à élargir son portefeuille de marques de renommée mondiale et à renforcer l’infrastructure industrielle locale.