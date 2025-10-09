Née à Beyrouth, Joëlle Khoury est une pianiste, compositrice de jazz et de musique contemporaine. Son intérêt pour la philosophie la porte à obtenir un doctorat d’État en philosophie sur Gilles Deleuze, intitulé Théâtralité et Désir de mort créateur chez Gilles Deleuze. Son recueil Beyrouth va et vient… ceci n’est pas un journal, est paru chez Oser Dire en avril 2025. Elle le signera dans le cadre de Beyrouth Livres, à l’itinéraire littéraire.

Étendue

M’étendre. Par terre fleuri. Rouges. Bleu. Vert. Blanc, moins. Le dos, le cou. Derrière. Mon visage, enterré dans les grains. Rouge. Me caresse. Les yeux. Le visage. Le cou. Je la sens. Qui ? Je lèche. Parfois. Elle. Parfois. Et moi ? Par terre. Déguste comme un monstre, sur ma langue qui ne veut plus rien proférer. Rien. À dire. Odeur humide, ne promet rien.

Rien que du temps, imperceptible. Désintégrations à peine totales.

Se noue autour de mon cou. Étranglement jouissif. Parfois. Chevelure.

Béances qui voient mieux maintenant. Rien. Immense. Expansif. Paupières pleines à craquer, doucement, sans violence. Grains stériles. Me fécondent. Aucune confidence possible. Aucune. Encore l’odeur. Ma langue. La suce. N’implore plus. Elle cède, désemparée. Appareillage impossible. Pareil. Tous les jours.

Bras étendus à ne plus pouvoir. Paumes, vers le bas. Retournées. Retour haï. Aimé.

S’étendre. Parterre de fleurs. Rouges. Bleues. Blanches. Géraniums. Dos, cou, jusqu’à endormissement. Me retourne. Encore. Visage levé. Visage, enterré dans la terre. Rouge. Moins. Dans mes yeux, grains qui ne dérangent plus. Me fécondent. Horizon. Je lèche, langue rêche. Ne veut plus. Rien. Dire. Senteur prometteuse. Odieuse.

Maître-nageur rigole en s’envolant. Ha ! Merci. Très.

Béances qui voient mieux maintenant, et moi elles, perdue, perdues. Immensité expansive. Paupières pleines à craquer. Doucement, sans violence. Ou bien ? Aucune confidence possible. Aucune. Elle rit, ricane. Amie infidèle.

Odeur. Ma langue, mes épaules, l’intérieur de mes cuisses, mes entre-seins. Évanescente. À ras, ras le sol. Ras. Tout bat. Tout.