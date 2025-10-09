Entre Chareh et Erdogan, une alliance plus ambiguë que prévu

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google On dit que le diable se cache dans les détails. Le sourire contenu de Reçep Tayyip Erdogan, à la fin de son entrevue avec le président intérimaire syrien Ahmad el-Chareh, n’en était pas des moindres. Leur dernière rencontre date du 24 septembre, en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York. Les deux dirigeants, qui avaient habitué leur public à des embrassades plus chaleureuses, avaient sans doute beaucoup de choses à se dire. Certes, ils partent sur de bonnes bases. Le reïs turc espère ouvrir un nouveau chapitre dans la Syrie post-Assad, lui qui s’est érigé en parrain naturel des nouvelles autorités issues des rangs rebelles. Un bon nombre de ses intérêts domestiques en dépendent : la Turquie fait face à une économie en berne que l’ouverture aux investissements chez son voisin viendrait soulager. Il attend aussi...

