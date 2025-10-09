Entre Chareh et Erdogan, une alliance plus ambiguë que prévu

Le président turc Reçep Tayyip Erdogan a reçu le président par intérim syrien Ahmad el-Chareh, à Ankara (Turquie), le 3 février 2025. Mustafa Kamac/Présidence turque/Anadolu via AFP
On dit que le diable se cache dans les détails. Le sourire contenu de Reçep Tayyip Erdogan, à la fin de son entrevue avec le président intérimaire syrien Ahmad el-Chareh, n’en était pas des moindres. Leur dernière rencontre date du 24 septembre, en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York. Les deux dirigeants, qui avaient habitué leur public à des embrassades plus chaleureuses, avaient sans doute beaucoup de choses à se dire. Certes, ils partent sur de bonnes bases. Le reïs turc espère ouvrir un nouveau chapitre dans la Syrie post-Assad, lui qui s’est érigé en parrain naturel des nouvelles autorités issues des rangs rebelles. Un bon nombre de ses intérêts domestiques en dépendent : la Turquie fait face à une économie en berne que l’ouverture aux investissements chez son voisin viendrait soulager. Il attend aussi...
