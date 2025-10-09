Villin et Abirached, un tarbouche sur la tête

Le Tarbouche magique d’Emmanuel Villin et Zeina Abirached, L’École des loisirs, 2025, 48 p.

Édité à l’École des loisirs, Le Tarbouche magique est une première lecture pleine de facétie et d’affection, avec Emmanuel Villin aux mots et Zeina Abirached aux dessins. Rencontre avec les auteurs pour en savoir plus.

Comment est née l’idée de ce livre destiné aux plus jeunes, avec pour héroïne une petite fille et un intrigant tarbouche ?

Emmanuel Villin : Il se trouve que je suis le père d’une petite fille (qui grandit) et que les idées à l’origine de mes livres jeunesse naissent d’une remarque ou d’une observation de ma fille. En l’occurrence, pour celui-ci, le point de départ est une photo d’elle, alors âgée de trois ans, affichée chez moi, sur laquelle elle porte un tarbouche.

Zeina Abirached : Je ne connaissais pas l’origine du Tarbouche magique ! L’idée qu’Emmanuel ait une photo de sa fille portant un tarbouche m’amuse beaucoup ! Il se trouve que j’ai scotchée sur le mur de mon atelier, à côté d’une photo de Mohamad Abdel Wahab et son inséparable couvre-chef, une photo de la mienne de fille arborant à 2 ans, un tarbouche rouge vif !

Emmanuel Villin, après Kim Philby et moi (roman adulte) et Hôtel de la Paix (roman jeunesse, illustré par Michèle Standjofski), tous deux situés au Liban, cette « première lecture » pour enfants marque-t-elle la fin d’un cycle, ou préparez-vous déjà d’autres projets « libanais » ?

Déjà mon premier roman, Sporting Club, était « libanais » ! Si je me suis mis à l’écriture, c’est pour raconter Beyrouth et le Liban. Je travaille actuellement à un prochain roman qui a pour cadre une ville qui pourrait être Beyrouth d’ailleurs.

Zeina Abirached, vos albums sont souvent traversés par une dimension affective et familiale très forte. Avez-vous eu le sentiment d’être sur un terrain de jeu familier dans l’histoire du Tarbouche magique ?

Ah oui ! Je descends d’une longue lignée de vénérables entarbouchés !

Plus sérieusement, c’est en effet un terrain familier, dans la mesure où ce livre parle aussi, en creux, de la transmission d’une histoire familiale. À travers ce tarbouche, son grand-père facétieux offre à Zalfa, l’héroïne du livre, l’occasion de s’intéresser à ses origines.

Comment s’est déroulée votre collaboration sur ce projet, entre écriture et illustration ?

Emmanuel Villin : Nous ne nous sommes pas vus durant l’écriture du livre ! J’ai écrit le texte que j’ai envoyé à mon éditrice, lui disant que j’aimerais beaucoup que ce soit Zeina qui l’illustre. C’est l’éditrice qui a choisi les pages à illustrer. Puis, j’ai reçu petit à petit les illustrations que Zeina réalisait depuis chez elle à Oman, comme par magie.

Zeina Abirached : Je me souviens d’une longue conversation avec Emmanuel où nous avons évoqué nos sujets favoris (Beyrouth, l’écriture… nos filles !) Conversation se clôturant par « il faudrait qu’on fasse un livre ensemble un jour » (j’avoue ne plus savoir lequel de nous deux l’a prononcée !) et quelque mois plus tard, ce texte, envoyé par Hélène Millot, l’éditrice d’Emmanuel (et la mienne désormais), débarquait dans ma boîte mail !

