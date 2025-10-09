Célébrer les cultures francophones

Beyrouth s’apprête à accueillir la troisième édition de son festival littéraire international et francophone du 22 au 26 octobre 2025. Un rendez-vous qui célèbre la diversité des cultures francophones et le plurilinguisme, à l’image du Liban où l’arabe se mêle harmonieusement au français et à l’anglais.

Un an après la terrible guerre qui a frappé le Liban, il est émouvant de voir tant d’auteurs et d’autrices, venus de dix pays différents, répondre immédiatement à l’appel, pour unir leur voix et porter un message d’espoir autour d’une programmation dense et ambitieuse.

Cette édition sera riche en premières rencontres ! Beyrouth Livres accueillera ainsi la Cité internationale de la langue française, un lieu unique entièrement dédié aux langues françaises qui vient de lancer le Collège international de Villers-Cotterêts. Fruit d’un partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie, France Education International et l’Agence universitaire de la Francophonie, ce projet lancé à la suite du XIXe Sommet de la Francophonie d’octobre 2024 affirme la place du français comme socle du plurilinguisme et outil de la diversité linguistique.

Cette troisième édition place l’engagement au cœur des récits. Et quelle joie, dès lors, d’accueillir au Liban la remise du prix Albert Londres, la plus prestigieuse distinction du journalisme d’investigation francophone !

Fidèle à son esprit initial, le festival se déploiera dans quatre quartiers à Beyrouth, mais aussi à Tripoli, Saida, Baalbeck, Jounieh, Zahlé ou encore à Deir el-Qamar, grâce au formidable réseau des antennes de l’Institut français du Liban. Vingt lieux, patrimoniaux ou insolites, seront investis et offerts à la découverte ou à la redécouverte des festivaliers.

Toutes les manifestations, gratuites et ouvertes à toutes et à tous, mettront à l’honneur les littératures francophones sous toutes les formes – roman, bande dessinée, essais, poésie… – en les faisant dialoguer avec d’autres disciplines, dans des formats originaux de lectures musicales, concerts dessinés et bien d’autres surprises encore.

Comme à l’accoutumée, la jeunesse est au cœur du festival Beyrouth Livres : des dizaines d’autrices et d’auteurs se rendront dans plus de cinquante écoles et universités à la rencontre des élèves et des étudiants.

Cœur battant de la traduction du français vers l’arabe à l’échelle mondiale, le Liban s’inscrit aussi tout naturellement dans l’initiative « Livres des deux rives », un programme ambitieux porté par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et l’Institut français de Paris, afin de soutenir le dialogue et les échanges autour du livre entre les sociétés des deux rives de la Méditerranée.

Au-delà d’une programmation, c’est une expérience littéraire vivante, ouverte et plurielle que nous voulons offrir avec cette troisième édition.

Retrouvons-nous dès le 21 octobre prochain à 11h15 pour le lancement du festival avec un rendez-vous désormais incontournable : le quart d’heure de lecture national. Où que vous soyez – au travail, à l’école, à l’université, chez-vous, derrière votre écran ou en réunion – prenez quelques minutes pour ouvrir un livre et vous laisser emporter.

La curiosité n’est pas un vilain défaut ! Allons à la rencontre de l’Autre à travers les millions d’histoires et de récits que nous proposent les 80 autrices et auteurs invités. Louis Aragon disait que « la littérature est une affaire sérieuse pour un pays, elle est au bout du compte, son visage ». Avec le festival Beyrouth Livres, nous avons fait le pari de joindre le sérieux à l’agréable !

Bon festival à toutes et à tous !

Ambassadeur de France au Liban