Le nouveau pouvoir à Damas sur la voie d'une réconciliation avec Moscou ?

La relation ombrageuse s’éclaircit. Alors qu’il se trouvait en visite à Damas le 9 septembre dernier, le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak avait transmis au président syrien son invitation officielle au sommet Russie-Ligue arabe, au nom du chef de l’État Vladimir Poutine. Si la rencontre entre l’ancien chef jihadiste et le parrain du régime déchu de Bachar el-Assad était encore, il y a peu, difficile à concevoir, Ahmad el-Chareh l’a acceptée, et devrait rencontrer le maître du Kremlin le 15 octobre. Le sommet a néanmoins été reporté depuis, en raison de l’implication de plusieurs dirigeants arabes dans la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, sans qu’une date alternative soit pour le moment arrêtée. Reste qu’après des mois marqués par une méfiance réciproque, entrecoupés par...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte