Monde - Éclairage

Le nouveau pouvoir à Damas sur la voie d'une réconciliation avec Moscou ?

Début août, les troupes russes ont repris leurs patrouilles autour de la ville de Qamichli, dans le nord-est de la Syrie.

L'OLJ / Par Tatiana KROTOFF, le 14 octobre 2025 à 17h24

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov guide son homologue syrien Assaad al-Chaïbani lors d’une rencontre à Moscou, le 31 juillet 2025. Photo AFP

La relation ombrageuse s’éclaircit. Alors qu’il se trouvait en visite à Damas le 9 septembre dernier, le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak avait transmis au président syrien son invitation officielle au sommet Russie-Ligue arabe, au nom du chef de l’État Vladimir Poutine. Si la rencontre entre l’ancien chef jihadiste et le parrain du régime déchu de Bachar el-Assad était encore, il y a peu, difficile à concevoir, Ahmad el-Chareh l’a acceptée, et devrait rencontrer le maître du Kremlin le 15 octobre. Le sommet a néanmoins été reporté depuis, en raison de l’implication de plusieurs dirigeants arabes dans la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, sans qu’une date alternative soit pour le moment arrêtée. Reste qu’après des mois marqués par une méfiance réciproque, entrecoupés par quelques déclarations bilatérales...
