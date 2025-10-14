Le nouveau pouvoir à Damas sur la voie d'une réconciliation avec Moscou ?

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov guide son homologue syrien Assaad al-Chaïbani lors d’une rencontre à Moscou, le 31 juillet 2025. Photo AFP
La relation ombrageuse s’éclaircit. Alors qu’il se trouvait en visite à Damas le 9 septembre dernier, le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak avait transmis au président syrien son invitation officielle au sommet Russie-Ligue arabe, au nom du chef de l’État Vladimir Poutine. Si la rencontre entre l’ancien chef jihadiste et le parrain du régime déchu de Bachar el-Assad était encore, il y a peu, difficile à concevoir, Ahmad el-Chareh l’a acceptée, et devrait rencontrer le maître du Kremlin le 15 octobre. Le sommet a néanmoins été reporté depuis, en raison de l’implication de plusieurs dirigeants arabes dans la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, sans qu’une date alternative soit pour le moment arrêtée. Reste qu’après des mois marqués par une méfiance réciproque, entrecoupés par quelques déclarations bilatérales...
La relation ombrageuse s’éclaircit. Alors qu’il se trouvait en visite à Damas le 9 septembre dernier, le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak avait transmis au président syrien son invitation officielle au sommet Russie-Ligue arabe, au nom du chef de l’État Vladimir Poutine. Si la rencontre entre l’ancien chef jihadiste et le parrain du régime déchu de Bachar el-Assad était encore, il y a peu, difficile à concevoir, Ahmad el-Chareh l’a acceptée, et devrait rencontrer le maître du Kremlin le 15 octobre. Le sommet a néanmoins été reporté depuis, en raison de l’implication de plusieurs dirigeants arabes dans la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, sans qu’une date alternative soit pour le moment arrêtée. Reste qu’après des mois marqués par une méfiance réciproque, entrecoupés par...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.