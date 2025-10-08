Attaque de la synagogue de Manchester : l'assaillant avait fait allégeance au groupe Etat islamique

L'auteur de l'attentat contre une synagogue à Manchester la semaine dernière avait appelé la police durant l'attaque en affirmant « prêter allégeance au groupe Etat islamique », a indiqué mercredi un porte-parole de la police antiterroriste britannique.

« Au début de l'attaque devant la synagogue de la Congrégation hébraïque de Heaton Park, l'assaillant a appelé la police, affirmant prêter allégeance au groupe État islamique », a déclaré ce porte-parole, ajoutant que l'enquête se poursuit « sur les motivations » derrière cette attaque qui s'est déroulée le 2 octobre, jour de la fête de Yom Kippour, et a causé la mort de deux fidèles juifs.

L'auteur de l'attentat, un Britannique d'origine syrienne de 35 ans, a été tué par la police.