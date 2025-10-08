Au moins 12 morts dans une nouvelle attaque des paramilitaires contre un hôpital d'el-Facher

Au moins 12 civils ont été tués mercredi dans une nouvelle attaque des forces paramilitaires contre un hôpital d'el-Facher, ville assiégée du Darfour dans l'ouest du Soudan, ont déclaré à l'AFP deux sources médicales.

« Les Forces de soutien rapide (FSR) ont attaqué l'hôpital d'el-Facher avec de l'artillerie, tuant 12 personnes, dont un médecin et un infirmier, et blessant 17 autres », selon les sources médicales.

Il s’agit de la deuxième attaque en moins de 24 heures contre cet établissement. Mardi, un bombardement sur le service de maternité avait tué au moins huit personnes.