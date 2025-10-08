Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Soudan

Au moins 12 morts dans une nouvelle attaque des paramilitaires contre un hôpital d'el-Facher


AFP / le 08 octobre 2025 à 17h29

Vue d'un bâtiment incendié et de la queue d'un avion de Sudan Airways au milieu des débris à l'aéroport de Khartoum, après que l'armée soudanaise a renforcé son contrôle sur Khartoum par les Forces de soutien rapide (RSF), à Khartoum, Soudan, le 26 avril 2025. Photo d'archives El Tayeb Siddig/Reuters

Au moins 12 civils ont été tués mercredi dans une nouvelle attaque des forces paramilitaires contre un hôpital d'el-Facher, ville assiégée du Darfour dans l'ouest du Soudan, ont déclaré à l'AFP deux sources médicales.

« Les Forces de soutien rapide (FSR) ont attaqué l'hôpital d'el-Facher avec de l'artillerie, tuant 12 personnes, dont un médecin et un infirmier, et blessant 17 autres », selon les sources médicales.

Il s’agit de la deuxième attaque en moins de 24 heures contre cet établissement. Mardi, un bombardement sur le service de maternité avait tué au moins huit personnes.

Au moins 12 civils ont été tués mercredi dans une nouvelle attaque des forces paramilitaires contre un hôpital d'el-Facher, ville assiégée du Darfour dans l'ouest du Soudan, ont déclaré à l'AFP deux sources médicales.

« Les Forces de soutien rapide (FSR) ont attaqué l'hôpital d'el-Facher avec de l'artillerie, tuant 12 personnes, dont un médecin et un infirmier, et blessant 17 autres », selon les sources médicales.

Il s’agit de la deuxième attaque en moins de 24 heures contre cet établissement. Mardi, un bombardement sur le service de maternité avait tué au moins huit personnes.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés