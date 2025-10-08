Trois à 15 ans de prison pour neufs Jordaniens accusés de « terrorisme »

La Cour de sûreté de l'Etat en Jordanie a condamné mercredi neuf Jordaniens à des peines allant de trois à quinze ans de prison pour « terrorisme » dans une affaire en lien avec les Frères musulmans, selon l'agence officielle Petra.

Les autorités avaient annoncé en avril l'arrestation de 16 personnes, dont des membres des Frères musulmans, soupçonnées de plans « visant à nuire à la sécurité nationale, à semer le chaos et à commettre des actes de sabotage en Jordanie ».

Quelques jours plus tard, elles ont interdit toutes les activités des Frères musulmans et fermé leurs bureaux, imputant à cette confrérie islamiste des « activités de nature à déstabiliser le pays », notamment la fabrication et le stockage de roquettes et explosifs.

Mercredi, la Cour de sûreté de l’État a condamné deux des accusés à quinze ans de travaux forcés et un troisième à sept ans et demi de prison pour fabrication de « missiles », selon l'agence Petra.

Quatre autres personnes ont été condamnées à trois ans et quatre mois de travaux forcés pour avoir « mené des actes susceptibles de troubler l’ordre public et de mettre en danger la sécurité et la stabilité du pays ».

Deux autres ont écopé de trois ans et quatre mois de prison pour des faits similaires.

L'agence Petra n'a pas précisé si parmi les personnes condamnées figuraient des membres des Frères musulmans.

En mai, la Cour avait déjà condamné quatre autres personnes impliquées dans cette même affaire à vingt ans de prison pour « possession d’explosifs, d’armes et de munitions ».