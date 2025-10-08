Samy Gemayel appelle le président et le Premier ministre à se « serrer les coudes »

Le chef du parti Kataëb, Samy Gemayel, a salué mercredi « les positions courageuses » prises ces dernières semaines par le Premier ministre Nawaf Salam, notamment son engagement en faveur du monopole des armes aux mains de l’État et sa gestion de l’incident de Raouché qui a provoqué des tensions – depuis retombées – entre le Sérail et Baabda. Dans ce cadre, Samy Gemayel a appelé Nawaf Salam et le président Joseph Aoun à « se serrer les coudes ». Depuis le Sérail, le chef maronite s’est dit « fier » des positions « courageuses » de M. Salam, « qui traduisent un engagement sincère en faveur du rétablissement du principe de l’État et de la consolidation de l’État de droit au Liban ».

Le 25 septembre, Nawaf Salam avait adopté une position ferme après l’illumination illégale de la Grotte aux pigeons par une ONG proche du Hezbollah, à l’occasion de la commémoration de l’assassinat de Hassan Nasrallah, ancien chef de la milice. Le Premier ministre avait réclamé des poursuites contre les responsables pour « violation des conditions de l’autorisation ». Le président Aoun avait, lui, défendu l’armée et les forces de l’ordre, qui n’avaient pas empêché l’illumination de la Grotte, affirmant que la « paix civile était au-dessus de toute autre considération ». Lors du Conseil des ministres lundi, le gouvernement a décidé de suspendre temporairement l’ONG, en attendant le résultat de l’enquête, un compromis trouvé entre les deux présidents afin de ramener le calme et d’éviter une confrontation avec le Hezbollah.



Le leader Kataëb a dans ce cadre insisté sur la nécessité pour le pouvoir politique d’adopter des positions unifiées, car « c’est le seul moyen de sauver le Liban et de faire triompher la logique de l’État sur la loi de la jungle qui a régné sur le pays pendant deux décennies ».





« Une occasion historique »



Évoquant « l’occasion historique » que représente le tandem formé par MM. Aoun et Salam, Samy Gemayel a insisté sur la nécessité « de se serrer les coudes et de faire preuve de solidarité, afin de mener à bien le processus de monopole des armes et d’empêcher que persiste toute milice armée au Liban ». « C’est la condition essentielle pour reconstruire l’État, attirer les investissements et les aides, et replacer le Liban sur la carte internationale des réformes économiques », a-t-il insisté.Au menu de la rencontre Salam-Gemayel figurait également le dossier des élections législatives. « Nous avons insisté sur la nécessité pour le gouvernement d’assumer ses responsabilités et de soumettre un projet de loi au Parlement sur la participation des expatriés, en leur garantissant le droit de vote pour les 128 députés, comme lors des élections précédentes », a souligné le député du Metn, estimant « incompréhensibles » les autres propositions qui limitent la représentation de la diaspora à six députés seulement.

Les élections législatives devraient se tenir en mai prochain. Mais on ne sait encore pas suivant quelles dispositions et si les expatriés pourront y prendre part et de quelle façon. Le dossier continue de tourner en rond entre un camp qui souhaite amender la législation électorale de 2017 pour consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole, et un autre camp qui s’y oppose, préférant maintenir tel quel l'article 112 de la loi en vigueur.