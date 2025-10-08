Frappes israéliennes : des municipalités du Liban-Sud annoncent des mesures pour encadrer la récolte des olives

À l'approche de la saison de récolte des olives au Liban-Sud, les municipalités des villages frontaliers de Blida et Houla (Marjeyoun) ont appelé leurs habitants à s'inscrire auprès d'elles avant de se rendre sur leurs champs, afin que les forces israéliennes soient informées de leur déplacement. L'armée israélienne attaque quotidiennement le Liban-Sud avec des frappes ou des tirs de mitrailleuse, et continue d'occuper au moins six positions sur des collines de la zone.

Dans un communiqué, la municipalité de Houla a appelé les habitants du village souhaitant récolter les olives à la contacter au préalable. Le président du Conseil municipal, Ali Yassine, a affirmé à notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah que cette décision vise à « garantir la sécurité des agriculteurs et des habitants », notant que « l’ennemi israélien cible tout ce qui tombe sous son regard, le dernier incident en date étant la destruction d’un café et d’une maison dans le village la nuit dernière ». Plusieurs frappes, menées à partir de drones tout au long de la nuit, ont effectivement détruit ce bâtiment abritant un café vide de la localité. La journée a sinon été relativement calme au Liban-Sud, à l'exception d'un tir de bombe sonore à Ras Naqoura (Tyr).

« Afin d’assurer la sécurité des habitants durant la récolte des olives, nous avons adopté un mécanisme d’enregistrement préalable et de notification des autorités sécuritaires pour faciliter la tâche des agriculteurs et les protéger de toute attaque potentielle », a souligné M. Yassine.

« Les Israéliens ne veulent observer aucun mouvement »

M. Yassine a aussi précisé que la municipalité avait été informée que l'armée israélienne ne voulait observer aucun déplacement dans la région. «Les Israéliens ne veulent observer aucun mouvement, aucune activité, aucun chantier ni même signe de vie dans leur champ de vision direct. C’est pourquoi ils visent tout ce qui peut être aperçu à l’œil nu, y compris les engins du Conseil du Sud», a-t-il expliqué.

De son côté, la municipalité de Blida a affirmé avoir convenu, avec les autorités sécuritaires compétentes, que « les activités agricoles sur les terres frontalières doivent être effectuées dans des conditions appropriées garantissant la sécurité des citoyens ». Dans un communiqué adressé aux propriétaires de terrains situés à la frontière, elle a appelé les habitants du village souhaitant récolter et tailler des oliviers, labourer leurs terres, couper ou transporter du bois, de s'inscrire préalablement auprès de la municipalité d'ici samedi. « Une coordination ultérieure sera assurée avec la mairie afin de fixer les dates et les sites appropriés, en collaboration avec les autorités sécuritaires », a-t-elle enfin indiqué.

Selon notre correspondant, l’armée israélienne, par l’intermédiaire de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), a imposé aux habitants des villages frontaliers d’obtenir une autorisation préalable pour leur permettre de récolter les olives ou d’effectuer d’autres travaux agricoles. Cette autorisation doit inclure le nom de la personne concernée, l’emplacement du terrain agricole, le type de travail à effectuer, le nombre de personnes concernées, leur numéro de téléphone et une photo du véhicule qui sera utilisé sur place. Des informations que la municipalité de Blida a déjà réclamées aux agriculteurs dans son communiqué.

De vastes champs d’oliviers et de terres agricoles ont été brûlés dans le Sud pendant la guerre, dans les frappes, mais aussi en raison de l’utilisation par Israël de bombes au phosphore blanc.