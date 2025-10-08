Des habitants arrêtent un homme suspecté d'être un ancien officier du régime Assad dans le Akkar

Plusieurs habitants de Mechmech, dans le Akkar au Liban-Nord, ont arrêté un Syrien sans papiers et l'ont remis aux forces de l'ordre, rapporte notre correspondant dans la région Michel Hallak, sur la base de sources locales.

L'homme arrêté était soupçonné d'être un ex-officier du régime Assad, tombé début décembre, selon les informations obtenues. Selon l'Ani, le suspect ne possédait pas de papiers d'identité. Il a été remis à la brigade de gendarmerie de Mechmech, qui l'a à son tour transféré aux services de renseignement de l'armée. Une enquête est en cours.

Depuis la chute de l'ancien régime syrien, des habitants du Liban-Nord ont régulièrement arrêté des personnes suspectées d'être liées aux ex-autorités syriennes. Ces arrestations « citoyennes » ont provoqué par moment des pics de tensions dans la région, où se sont réfugiés des centaines de réfugiés alaouites après la prise de pouvoir à Damas d'un régime mené par l'ancien chef islamiste Ahmad el-Chareh. La ville de Tripoli, au Liban-Nord, a été particulièrement marquée ces dernières années par des affrontements entre des habitants majoritairement sunnites et d'autres alaouites, religion de l'ancien dictateur syrien Bachar el-Assad.