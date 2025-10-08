Négociations sur Gaza : l'"optimisme prévaut", selon un dirigeant du Hamas

Les négociations indirectes en cours en Egypte entre Israël et le Hamas avancent et "l'optimisme" est de mise, a déclaré mercredi à l'AFP Taher al-Nounou, un des dirigeants du mouvement islamiste palestinien participant à ces discussions.

"Les médiateurs font de grands efforts pour lever tous les obstacles à la mise en oeuvre des différentes étapes du cessez-le-feu, et un esprit d'optimisme prévaut parmi tous les participants", a déclaré M. Nounou, joint par téléphone.

"Aujourd'hui, des listes des prisonniers à libérer ont été échangées", a-t-il ajouté en faisant référence aux otages retenus dans Gaza et aux Palestiniens détenus par Israël susceptibles de faire partie de l'échange de prisonniers devant avoir lieu une fois la trêve en vigueur, et "les négociations indirectes, avec la participation de toutes les parties et des médiateurs, se poursuivent" à Charm el-Cheikh, station balnéaire du Sinaï.

