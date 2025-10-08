La France est-elle vraiment « le Liban sans le soleil » ?

Prophétie autoréalisatrice ? Dans le contexte chaotique qui a suivi la dissolution de l’Assemblée nationale par le président français Emmanuel Macron le 9 juin 2024, celui qui était alors le ministre sortant des Armées, Sébastien Lecornu, lâchait une saillie cinglante auprès de son homologue de l’Économie, Bruno Le Maire. La France serait en train de devenir « le Liban sans le soleil ». Sans doute faisait-il alors référence à l’ingouvernabilité menaçant, selon lui, son pays.Et pour cause, le Parlement issu du scrutin législatif anticipé qui s’est tenu quelques jours après est à l’image de la société. Il est divisé en trois blocs, sans qu’aucun ne soit franchement majoritaire : l’extrême droite représentée par le Rassemblement national (RN), un vaste centre droit incarné notamment par le parti...

