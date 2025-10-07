Emotion et recueillement à Tel-Aviv pour le deuxième anniversaire du 7-Octobre

De la musique, des discours et des larmes. Des milliers d'Israéliens se sont rassemblées lundi soir dans un parc de Tel-Aviv pour une cérémonie marquant le second anniversaire de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

La cérémonie organisée par des familles de victimes et diffusée en direct sur toutes les chaînes de télévisions israéliennes se déroule sur fond de négociations pour mettre fin à la dévastatrice guerre de Gaza déclenchée ce jour-là par le mouvement islamiste palestinien.

Aucune personnalité officielle n'avait été invitée à cette cérémonie voulue populaire et inclusive, alors que le ressentiment est grand en Israël contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, accusé d'être responable de l'échec de l'Etat à empêcher l'attaque la plus meurtrière jamais commise sur son sol.

Des hommages en images ont été rendus aux civils, soldats et otages morts en captivité. Les présentateurs, le comédien Tzahi Halevi (un des personnages principaux de la série Fauda) et Ashira Greenberg, veuve d'un officier tué dans la guerre à Gaza ont évoqué aussi les sauveteurs et secouristes et les "héros" venus spontanément pour sauver des vies ce jour-là.

Après une minute de silence, l'ex-otage Agam Berger joue un morceau de violon puis des chanteurs se succèdent sur la scène, entrecoupés d'interventions de proches de victimes de l'attaque.

"Je me lève des cendres et je reviens à la maison", chante Youval Raphaël, survivante du massacre au festival Nova et qui a représenté son pays au dernier concours de l'Eurovision.

Le rabbin Elhanan Danino, dont le fils Ori, enlevé au festival Nova a été tué en captivité, récite une prière pour la libération des otages, la foule émue se levant pour la traditionnelle prière des morts, le kadish.

- "Je ne renonce pas" -

Mezi Alon, veuve du chef du groupe d'intervention du kibboutz Kfar Aza, tué le 7-Octobre, évoque sa mémoire.

Retenant ses larmes, elle appelle au retour des otages comme tous les orateurs de cette cérémonie.

Omer Shem-Tov, qui a été otage du Hamas et libéré en février lors de la seconde trêve parle de ses 505 jours de captivité et remercie tous ceux qui "gardent l'espoir".

"Je me tiens ce soir devant vous et je dis merci aux héros qui ne sont pas revenus, merci aux combattants qui continuent de nous protéger, merci à ceux qui choisissent la lumière dans les ténèbres", dit-il, sous les applaudissements, avant que des milliers de gens appelent ensemble à la libération des otages, "maintenant".

Deux mères de captifs retenus par le Hamas, Anat Angrest et Viki Cohen, dont les fils, des soldats, ont été capturés le 7-Octobre, s'adressent à la foule.

Sur l'écran, les photos de leurs fils défilent depuis qu'ils étaient bébés jusqu'à leur enrôlement dans l'armée.

"Depuis deux ans, il n'y a plus de lumière et tu es dans l'obscurité des tunnels", dit Mme Cohen, en référence aux souterrains de la bande de Gaza. "Je ne renonce pas et tout le peuple se bat pour vous".

Accompagnées de la chanteuse Yardena Arazi, elles interprètent le succès de cette dernière "Viens maman", un titre régulièrement chanté dans les rassemblements pour les otages.

La cérémonie était suivie aussi par des milliers de personnes sur des écrans géants sur la place des Otages a Tel-Aviv et sur une place à Jérusalem.

"On ne veut pas de vengeance mais la réparation", affirme vers la fin la Franco-israélienne Galit Dan, dont la mère et la fille ont été tuées au kibboutz Nir Oz, théâtre d'un des pires massacres de cette journée.

mib/mj/ial/

© Agence France-Presse