L'Iran qualifie de « menace imaginaire » l'inquiétude d'Israël à propos de ses missiles

L'Iran a dénoncé mardi la « menace imaginaire » que représenteraient ses capacités militaires, après les affirmations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon lesquelles la République islamique développerait des missiles capables d'atteindre des villes américaines.

M. Netanyahu, qui considère l'Iran comme une menace existentielle à la sécurité d'Israël, a assuré que l'Iran « développe actuellement des missiles balistiques intercontinentaux d'une portée de 8.000 km ».

« Ajoutez 3.000 km supplémentaires et ils placent sous leur canon atomique New York, Washington, Boston, Miami et même Mar-a-Lago », la résidence du président américain Donald Trump, a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé au podcasteur américain Ben Shapiro, diffusé lundi.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, dont le pays et les installations nucléaires ont été attaqués militairement en juin par Israël, a condamné mardi ces déclarations.

« Israël tente désormais de faire de nos capacités de défense une menace imaginaire », a écrit sur X le ministre iranien.

L'Iran dispose d'un large arsenal de missiles balistiques conçus localement, notamment des Shahab-3 d'une portée de 2.000 kilomètres, capables d'atteindre Israël.

En juin, une guerre de 12 jours a opposé l'Iran et Israël, déclenchée par des frappes israéliennes sans précédent sur le territoire iranien, qui ont ciblé notamment des sites militaires, d'autres liés au pouvoir ou civils, ainsi que des installations liées au programme nucléaire iranien.

L'Iran a riposté par des tirs de missiles et des attaques de drones contre Israël et visé la plus importante base américaine du Moyen-Orient au Qatar.

Depuis un cessez-le-feu le 24 juin, responsables politiques et militaires iraniens redoutent une nouvelle confrontation et se disent prêts sans pour autant chercher la guerre.

Les pays occidentaux et Israël accusent l'Iran de chercher à se doter de l'arme atomique. Ils critiquent en outre le programme balistique iranien, en particulier le développement de missiles capables de transporter une ogive nucléaire.

L'Iran réfute toute ambition militaire dans le nucléaire et assure que son programme n'a que des besoins civils notamment pour l'énergie et la recherche médicale.