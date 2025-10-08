Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Agenda - Initiative

Brocante de La Voix de la femme libanaise

OLJ / le 08 octobre 2025 à 00h00

La Voix de la femme libanaise organise sa brocante annuelle traditionnelle au profit des familles dans le besoin. Celle-ci aura lieu dans le jardin de l’église Notre-Dame des Dons à Achrafieh, les jeudi 9 et vendredi 10 octobre de 10h à 18h, ainsi que le samedi 11 octobre de 10h à 12h.

La Voix de la femme libanaise organise sa brocante annuelle traditionnelle au profit des familles dans le besoin. Celle-ci aura lieu dans le jardin de l’église Notre-Dame des Dons à Achrafieh, les jeudi 9 et vendredi 10 octobre de 10h à 18h, ainsi que le samedi 11 octobre de 10h à 12h.

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés