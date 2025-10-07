Un policier tué par une balle perdue dans la banlieue sud de Beyrouth, lors d'un échange de tirs

Un policier libanais, l'adjudant-chef Mohammad Jaber, a été tué lundi soir par une balle perdue, dans la zone de la route de l'aéroport, dans la banlieue sud de Beyrouth, ont confirmé les Forces de sécurité intérieure (FSI) mardi, qui ont souligné que le tireur a été arrêté.

Selon le communiqué officiel de la police, l'adjudant-chef était en service lorsqu'il a été touché par une balle. Père de trois enfants, âgé de 37 ans, il était entré dans les forces de l'ordre en 2007, selon le texte. Il a reçu, à titre posthume, plusieurs médailles de la part des FSI, notamment celle des blessés et celle du mérite.

Dans les faits, et selon des informations de presse, la fusillade a éclaté sur fond d'une dispute liée au séjour d'un mineur dans un hôtel de Bourj el-Brajné. Le tireur est, selon plusieurs médias, le père du mineur. Contactées, les FSI n'ont pas donné plus de détails sur l'affaire.

Le port d'armes est peu contrôlé au Liban, et les disputes personnelles ou familiales dégénèrent parfois en fusillades mortelles.