2e anniversaire du 7-octobre: les principales réactions dans le monde

De l'inquiétude de Londres face à la monté de l'antisémitisme, à la solidarité exprimée à Istanbul à l'égard des Palestiniens, voici les principales réactions dans le monde au 2e anniversaire des massacres du 7-Octobre commis par le Hamas en Israël, élément déclencheur de la guerre à Gaza.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné l'organisation prévue mardi de manifestations étudiantes propalestiniennes et il s'est inquiété de la monté de l'antisémitisme, dans un communiqué publié à l'occasion des deux ans du 7-Octobre. « Depuis ce jour terrible, tant de personnes ont vécu un véritable cauchemar », a dit le chef du gouvernement travailliste du pays marqué par l'attentat récent contre une synagogue à Manchester.

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a lui condamné mardi « le terrorisme sous toutes ses formes » à l'occasion de cet anniversaire, et « exigé » de son homologue israélien Benjamin Netanyahu qu'il « mette un terme au génocide du peuple palestinien ». « Le dialogue et la consolidation des deux Etats sont la seule solution possible pour mettre fin au conflit et atteindre un avenir de paix », a écrit sur le réseau social X le chef du gouvernement socialiste dont le pays est l'une des voix les plus véhémentes en Europe vis-à-vis de l'offensive militaire d'Israël à Gaza, lancée en réponse aux attaques du 7 octobre 2023 commises par le Hamas.

A Berlin, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées au petit matin devant l'emblématique porte de Brandenbourg, à 5 heures 29 précises (3h29 GMT), heure du début de l'attaque du 7-octobre. Une participante parée du drapeau israélien a cité un à un les noms des victimes, devant une petite table ornée d'une bougie et d'une affiche sur laquelle on pouvait lire « N'oublions jamais le 7 octobre ». Mais dans un pays qui a érigé l'existence d'Israël en « raison d'Etat » en raison de sa culpabilité dans l'Holocauste, le mécontentement de la population vis-à-vis de cette position historique grandit.

« Catastrophe humanitaire »

Dans la matinée mardi, 17 personnes ont été arrêtées par la police lors d'une manifestation en soutien à Gaza, bloquant une grande artère de l'est de la capitale.

En France, le président Emmanuel Macron a appelé à unir « toutes nos forces pour lutter partout contre l'antisémitisme et bâtir la paix ». « Deux ans après l’horreur indicible du terrorisme du Hamas, la douleur reste vive. Nous n'oublions pas. Nous pensons avec fraternité à toutes les victimes, parmi lesquelles 51 de nos compatriotes », a écrit le chef de l'Etat dans un message posté sur X en français, en anglais et en hébreu. Une minute de silence a également été observée dans tout le réseau diplomatique français. Et le ministère français des Affaires étrangères sera illuminé en jaune mardi soir pour les 51 victimes françaises, mais aussi les otages encore retenus par le Hamas.

En Italie, dans un communiqué évoquant « le massacre ignominieux » du 7-octobre, et « la réponse militaire d'Israël » qui « a outrepassé tout principe de proportionnalité », la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni a appelé à « tout mettre en oeuvre » pour que le plan de paix présenté par le président Trump « soit une réussite ».

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a lui appelé à la fin immédiate des hostilités et à la libération sans délai des otages détenus par le Hamas. « Mettez fin aux souffrances de tous », a-t-il exhorté à l'attention des belligérants, dénonçant « une catastrophe humanitaire d'une ampleur incompréhensible ».

En Turquie, le ministère de la Culture a prévu de projeter mardi soir les couleurs du drapeau palestinien sur la tour de Galata, un des monuments d'Istanbul.

Du côté israélien, l'attaque du 7-octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours otages à Gaza dont 25 sont mortes selon l'armée.

Depuis lors, plus de 67.160 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza dans la campagne israélienne de représailles militaires, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.