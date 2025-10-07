Madrid condamne « le terrorisme sous toutes ses formes » et « exige » la fin du « génocide » à Gaza

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a condamné mardi « le terrorisme sous toutes ses formes » à l'occasion du deuxième anniversaire des attaques perpétrées par le Hamas en Israël, et « exigé » de Benjamin Netanyahu qu'il « mette un terme au génocide du peuple palestinien ».

« Aujourd'hui marque le deuxième anniversaire des terribles attentats perpétrés par le Hamas. C'est un jour pour réitérer notre condamnation ferme du terrorisme sous toutes ses formes. Pour demander la libération immédiate des otages israéliens. Et pour exiger de Netanyahu qu'il arrête le génocide du peuple palestinien et ouvre un corridor humanitaire », a écrit Pedro Sánchez sur le réseau social X. « Le dialogue et la consolidation des deux Etats sont la seule solution possible pour mettre fin au conflit et atteindre un avenir de paix », a ajouté le dirigeant socialiste.

L'Espagne est l'une des voix les plus véhémentes en Europe vis-à-vis de l'offensive militaire d'Israël à Gaza, lancée en réponse aux attaques du 7 octobre 2023 commises par le Hamas.

Le gouvernement espagnol, qui a reconnu l'Etat de Palestine en 2024, a récemment approuvé un décret prévoyant un embargo « total » sur les armes visant Israël dans le cadre d'un ensemble de mesures destinées à mettre un terme au « génocide à Gaza », selon les termes du Premier ministre Pedro Sánchez. Les députés doivent justement approuver ou non mardi cet embargo, qui interdit toutes les exportations de matériel de défense, produits ou technologies servant dans ce domaine vers Israël, tout comme leur importation en Espagne.