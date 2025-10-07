Rencontre entre le président Chareh et le chef kurde au lendemain d'affrontements

Le président syrien Ahmad el-Chareh rencontre mardi à Damas le chef kurde Mazloum Abdi, en présence d'émissaires américains, après des affrontements nocturnes à Alep (nord), a indiqué une source gouvernementale à l'AFP. Cette réunion entre les deux hommes est la première depuis juillet. Les deux parties ont conclu un accord en mars pour l'intégration des institutions kurdes au sein de l'Etat, mais son application piétine.

Le Commandant militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'amiral Brad Cooper, et l'émissaire américain Tom Barrack, assistent à la réunion, selon une autre source proche des participants.