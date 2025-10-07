Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Syrie

Rencontre entre le président Chareh et le chef kurde au lendemain d'affrontements


AFP / le 07 octobre 2025 à 13h16

Le président syrien Ahmad el-Chareh, le 5 octobre 2025 à Damas. AFP

Le président syrien Ahmad el-Chareh rencontre mardi à Damas le chef kurde Mazloum Abdi, en présence d'émissaires américains, après des affrontements nocturnes à Alep (nord), a indiqué une source gouvernementale à l'AFP. Cette réunion entre les deux hommes est la première depuis juillet. Les deux parties ont conclu un accord en mars pour l'intégration des institutions kurdes au sein de l'Etat, mais son application piétine.

Le Commandant militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'amiral Brad Cooper, et l'émissaire américain Tom Barrack, assistent à la réunion, selon une autre source proche des participants.

Le président syrien Ahmad el-Chareh rencontre mardi à Damas le chef kurde Mazloum Abdi, en présence d'émissaires américains, après des affrontements nocturnes à Alep (nord), a indiqué une source gouvernementale à l'AFP. Cette réunion entre les deux hommes est la première depuis juillet. Les deux parties ont conclu un accord en mars pour l'intégration des institutions kurdes au sein de l'Etat, mais son application piétine.

Le Commandant militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'amiral Brad Cooper, et l'émissaire américain Tom Barrack, assistent à la réunion, selon une autre source proche des participants.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés