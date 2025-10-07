Aoun félicite les clubs libanais de basket-ball pour leurs résultats continentaux

Le président Joseph Aoun a félicité mardi les clubs libanais de basket de Riyadi, de Sagesse et de Champville pour leurs résultats respectifs obtenus ces derniers jours dans des compétitions continentales.

Le premier, champion du Liban et d'Asie en titre, a glané un nouveau titre à ajouter dans son armoire à trophées déjà bien garnie en remportant dimanche la deuxième édition du championnat international d'Abou Dhabi. L'équipe beyrouthine de Manara s'est imposé face au club émirati d'al-Sharjah sur le score de 88-75.

Le club de Champville, vaincu par Riyadi en demi-finale, récolte également un résultat honorable dans cette même compétition en décrochant la troisième place, en s'imposant d'un fil (103-102) face au club kazakh d'Astana.

Le lendemain, le club de Sagesse est reparti de son côté des Émirats arabes unis avec une déception, après s'être incliné en finale du championnat arabe des clubs de Dubaï contre le Sporting club du Koweït (101-93), après avoir raté sa fin de partie.

« Ces accomplissements reflètent la véritable image du Liban, celle d'un pays déterminé, volontaire, plein d'espoir et de fougue », a déclaré le président Aoun dans un communiqué relayé par l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Il s'est dit convaincu que « le drapeau libanais continuera de flotter sur les podiums régionaux et internationaux grâce aux efforts et à la persévérance des joueurs libanais et à leur foi en leur pays ».