Dernières Infos - Consommation

L’essence et le diesel en baisse au Liban, le gaz domestique en hausse


OLJ / le 07 octobre 2025 à 10h10

L’essence et le diesel en baisse au Liban, le gaz domestique en hausse

Des véhicules circulant sur l'autoroute au niveau de Dora, à l'entrée nord de Beyrouth le25 sepetmbre 2025. Photo Philippe HAGE BOUTROS/L'Orient-Le Jour

Les prix de l’essence et du diesel au Liban ont encore baissé mardi, selon la dernière grille publiée par le ministère de l’Énergie et de l’Eau. Ils avaient déjà reculé lors de la dernière actualisation vendredi. Le prix de la bonbonne de gaz, qui est modifié moins fréquemment, a lui augmenté.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octanes : 1.468.000 livres libanaises (-13.000 LL par rapport à vendredi)

– 20 litres d’essence à 98 octanes : 1.508.000 LL (-12.000 LL)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.375.000 LL (-4.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 1.115.000 LL (+19.000 LL)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 706,48 dollars (-2,31 dollars)

