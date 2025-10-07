Menu
Guerre de Gaza : premières discussions « positives » en Égypte, nouvelle session mardi


AFP / le 07 octobre 2025 à 09h48

Un panneau avec les portraits des otages israéliens kidnappés par le Hamas à Gaza, le 6 octobre 2025. Photo AFP / AHMAD GHARABLI

Les discussions indirectes entre Israël et le Hamas commencées lundi en Egypte en vue de mettre fin à la guerre de Gaza ont été « positives », et elles doivent reprendre mardi, ont indiqué à l'AFP deux sources palestiniennes proches de l'équipe de négociation du Hamas. « Les discussions étaient positives hier soir, avec une première session qui a duré quatre heures », a déclaré l'une des sources. « Les négociations indirectes doivent reprendre à la mi-journée », a-t-elle ajouté.

La seconde source a confirmé ces propos, tant sur la déroulement de la première session que sur la suite attendue mardi de ces discussions qui se tiennent à Charm el-Cheikh, station balnéaire du Sinaï.

