Guerre de Gaza : premières discussions « positives » en Égypte, nouvelle session mardi

Les discussions indirectes entre Israël et le Hamas commencées lundi en Egypte en vue de mettre fin à la guerre de Gaza ont été « positives », et elles doivent reprendre mardi, ont indiqué à l'AFP deux sources palestiniennes proches de l'équipe de négociation du Hamas. « Les discussions étaient positives hier soir, avec une première session qui a duré quatre heures », a déclaré l'une des sources. « Les négociations indirectes doivent reprendre à la mi-journée », a-t-elle ajouté.

La seconde source a confirmé ces propos, tant sur la déroulement de la première session que sur la suite attendue mardi de ces discussions qui se tiennent à Charm el-Cheikh, station balnéaire du Sinaï.