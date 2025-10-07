Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre

Le secrétaire d'État du Vatican condamne le « carnage » à Gaza


AFP / le 07 octobre 2025 à 09h28

Des Palestiniens dans un cratère causé par des frappes israéliennes dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 31 octobre 2023. Photo d'archives REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a condamné lundi le « carnage » à Gaza, estimant qu'il était « inacceptable » de réduire le nombre de morts à des dommages collatéraux.

Il s'adressait aux médias du Vatican à l'approche du deuxième anniversaire de ce qu'il a qualifié d' « inhumain et indéfendable » attentat du Hamas du 7 octobre en Israël, et a dit prier pour les otages toujours détenus. La guerre entre le Hamas et Israël « a eu des conséquences désastreuses et inhumaines », a ajouté le cardinal, se disant frappé par la mort quotidienne de « tant d'enfants dont la seule faute semble être d'être nés là-bas ». « Nous risquons de devenir insensibles à ce carnage ! », a prévenu Pietro Parolin dans une interview publiée en italien et en anglais. « Il est inacceptable et injustifiable de réduire les êtres humains à de simples « 'dommages collatéraux' », a-t-il ajouté. Il a également condamné ceux qui ont utilisé la guerre pour justifier l'antisémitisme, qu'il a qualifié de « cancer », avertissant que « l'engrenage pervers de la haine ne peut qu'engendrer une spirale sans issue ». 

Sur le plan de paix américain, Pietro Parolin a fait valoir que « tout plan qui associe le peuple palestinien aux décisions concernant son avenir et contribue à mettre fin à ce massacre – en libérant des otages et en mettant fin aux massacres quotidiens de centaines de personnes – doit être salué et soutenu ». Il a également salué les manifestations de rue pour Gaza à travers le monde, estimant que « cela montre que nous ne sommes pas condamnés à l'indifférence ».

Ces derniers mois, le pape Léon XIV a condamné la « barbarie » de la guerre et le fait que les Palestiniens soient à nouveau « déplacés de force de leurs terres ». Le Saint-Siège a reconnu l'État palestinien il y a dix ans. L'attaque du Hamas d'octobre 2023 a fait 1.219 morts, principalement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres officiels israéliens. 

L'offensive de représailles israélienne a fait au moins 67.160 morts palestiniens, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a condamné lundi le « carnage » à Gaza, estimant qu'il était « inacceptable » de réduire le nombre de morts à des dommages collatéraux.Il s'adressait aux médias du Vatican à l'approche du deuxième anniversaire de ce qu'il a qualifié d' « inhumain et indéfendable » attentat du Hamas du 7 octobre en Israël, et a dit prier pour les otages toujours détenus. La guerre entre le Hamas et Israël « a eu des conséquences désastreuses et inhumaines », a ajouté le cardinal, se disant frappé par la mort quotidienne de « tant d'enfants dont la seule faute semble être d'être nés là-bas ». « Nous risquons de devenir insensibles à ce carnage ! », a prévenu Pietro Parolin dans une interview publiée en italien et en anglais....
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés