Dernières Infos

L'armée israélienne dit avoir détecté un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza


AFP / le 07 octobre 2025 à 08h20

Des membres du kibboutz de Kfar Aza passant devant des panneaux à l'effigie des victimes israéliennes de l'attaque du 7 octobre 2023, dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2025. Photo Reuters / Ronen Zvulun

L'armée israélienne a dit avoir détecté un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza mardi matin, jour du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien.

« À la suite des sirènes d'alarme qui ont retenti il y a peu à Netiv HaAsara (dans le sud d'Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza), un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza vers le territoire israélien a été détecté. Il est probable qu'il soit tombé dans la zone », a indiqué l'armée dans un communiqué. « Aucune victime n'a été signalée pour le moment », a-t-elle ajouté.

