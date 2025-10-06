Maroc: peine de deux ans et demi de prison confirmée en appel pour une militante féministe (tribunal)

Un tribunal de Rabat qui jugeait en appel la militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar pour "atteinte à l'islam" a confirmé lundi la peine de deux ans et demi de prison prononcée en première instance début septembre à son encontre, selon un journaliste de l'AFP qui se trouvait dans la salle.

La militante de 50 ans, connue pour son engagement en faveur des libertés individuelles, avait publié fin juillet sur les réseaux sociaux une photo d'elle vêtue d'un t-shirt où apparaissait le mot "Allah" suivi de la phrase "is lesbian" ("est lesbienne"). L'image était accompagnée d'un texte qualifiant l'islam, "comme toute idéologie religieuse", de "fasciste, phallocrate et misogyne".

La défense va formuler une "demande d'aménagement de peine" pour transformer la peine de prison "en peine alternative" ainsi qu'un pourvoi en Cassation, a indiqué à l'AFP l'une des avocates de la défense, Me Ghizlane Mamouni.

