Le réseau mobile perturbé à la suite d'une opération de mise à jour, annonce Touch

L’opérateur de téléphonie mobile Touch, qui se partage le marché libanais avec Alfa, a annoncé lundi dans un communiqué que plusieurs abonnés disposant encore d’anciennes cartes SIM avaient rencontré des problèmes de connexion à la suite d'une mise à jour effectuée par ses services.

Le problème est survenu « à la suite du transfert de sa base d’abonnés vers son nouveau système opérationnel à l’aube lundi – comme elle l’avait annoncé la semaine dernière – dans le cadre de la mise à jour de son réseau principal de commutation (CS Core Network). Certains dysfonctionnements ont affecté ce matin un nombre limité d’anciennes cartes SIM, ce qui a eu un impact sur le service », a écrit l’opérateur, selon l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

« L’entreprise déploie tous ses efforts pour surmonter ces obstacles et rétablir le service dans les plus brefs délais pour l’ensemble des abonnés concernés, de quelque manière que ce soit, et présente ses excuses à ses clients pour ce désagrément », a poursuivi l’opérateur, promettant de les informer lorsque la situation sera revenue à la normale. Elle ajoute que cette mise à jour doit permettre d’améliorer la qualité du réseau, notamment en ce qui concerne la transition fluide entre la 3G et la 4G, ainsi que les performances globales.