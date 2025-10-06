Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Télécoms/Liban

Le réseau mobile perturbé à la suite d'une opération de mise à jour, annonce Touch


OLJ / le 06 octobre 2025 à 14h37

Le réseau mobile perturbé à la suite d'une opération de mise à jour, annonce Touch

Le ministre des Télécoms, Charles Hage, au siège de l’entreprise de téléphonie mobile Touch, dans le centre-ville de Beyrouth, le 21 mai 2025. Photo d'illustration tirée du compte X du ministère

L’opérateur de téléphonie mobile Touch, qui se partage le marché libanais avec Alfa, a annoncé lundi dans un communiqué que plusieurs abonnés disposant encore d’anciennes cartes SIM avaient rencontré des problèmes de connexion à la suite d'une mise à jour effectuée par ses services.

Le problème est survenu « à la suite du transfert de sa base d’abonnés vers son nouveau système opérationnel à l’aube lundi – comme elle l’avait annoncé la semaine dernière – dans le cadre de la mise à jour de son réseau principal de commutation (CS Core Network). Certains dysfonctionnements ont affecté ce matin un nombre limité d’anciennes cartes SIM, ce qui a eu un impact sur le service », a écrit l’opérateur, selon l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

« L’entreprise déploie tous ses efforts pour surmonter ces obstacles et rétablir le service dans les plus brefs délais pour l’ensemble des abonnés concernés, de quelque manière que ce soit, et présente ses excuses à ses clients pour ce désagrément », a poursuivi l’opérateur, promettant de les informer lorsque la situation sera revenue à la normale. Elle ajoute que cette mise à jour doit permettre d’améliorer la qualité du réseau, notamment en ce qui concerne la transition fluide entre la 3G et la 4G, ainsi que les performances globales.

L’opérateur de téléphonie mobile Touch, qui se partage le marché libanais avec Alfa, a annoncé lundi dans un communiqué que plusieurs abonnés disposant encore d’anciennes cartes SIM avaient rencontré des problèmes de connexion à la suite d'une mise à jour effectuée par ses services.Le problème est survenu « à la suite du transfert de sa base d’abonnés vers son nouveau système opérationnel à l’aube lundi – comme elle l’avait annoncé la semaine dernière – dans le cadre de la mise à jour de son réseau principal de commutation (CS Core Network). Certains dysfonctionnements ont affecté ce matin un nombre limité d’anciennes cartes SIM, ce qui a eu un impact sur le service », a écrit l’opérateur, selon l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).« L’entreprise déploie tous ses...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés