Le président égyptien salue le plan Trump pour Gaza

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué lundi le plan du président américain Donald Trump pour Gaza, alors que des représentants du Hamas et d'Israël doivent tenir des négociations indirectes en Egypte sur un échange d'otages et de prisonniers ainsi qu'un cessez-le-feu.

« Je ne peux qu'exprimer mes éloges et ma gratitude au président américain Donald Trump pour son initiative visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza », a-t-il déclaré dans un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la guerre israélo-arabe d'octobre 1973 (guerre du Kippour). « Un cessez-le-feu, le retour des prisonniers et des détenus, la reconstruction de Gaza et le lancement d'un processus politique pacifique menant à l'établissement et à la reconnaissance de l'Etat palestinien signifient que nous sommes sur la bonne voie vers une paix et une stabilité durables », a-t-il ajouté.