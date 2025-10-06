L’Association palestinienne de football condamne l'attaque menée par l'armée israélienne contre son siège à Jérusalem

L’Association palestinienne de football (PFA) a fermement condamné dimanche l'attaque menée par les forces d’occupation israéliennes contre son siège à al-Ram (Jérusalem), situé à proximité du stade de l’équipe nationale, Fayçal Husseini.

« Les forces d’occupation ont une nouvelle fois pris d’assaut la zone, tirant des grenades lacrymogènes et assourdissantes directement sur les locaux de la PFA. Cette attaque délibérée a mis en danger notre personnel, semé la panique parmi les employés et entraîné l’arrêt complet de nos activités quotidiennes », a réagi la PFA dans un communiqué. Elle a aussi rappelé que le stade avait à plusieurs reprises « subi des violations et des restrictions imposées » par Israël. « La PFA s’est constamment vu refuser le droit d’y accueillir des matchs à domicile, privant ainsi nos équipes et nos supporters du droit fondamental de jouer et de concourir sur leur propre sol », a-t-elle précisé.

Pour l'association, ces incidents « font partie d’une politique systématique visant à cibler le sport palestinien », alors qu'Israël « continue de bénéficier de tous les privilèges et de la pleine participation au football international ». « Ce grave deux poids deux mesures menace la crédibilité et les fondements moraux du sport mondial », a-t-elle ajouté.

La PFA a enfin appelé la FIFA, l’UEFA et toutes les institutions sportives internationales à « agir avec intégrité et à imposer des sanctions immédiates à l’Association israélienne de football jusqu’à ce que cessent ces crimes continus contre le sport et les athlètes palestiniens ». « Nous exhortons également toutes les associations membres, clubs et joueurs du monde entier à faire preuve de solidarité avec la Palestine, à défendre les valeurs de justice et de droits humains, et à exiger des comptes pour ces violations persistantes », conclut le texte.

Plusieurs parties ont dernièrement appelé à exclure Israël de la Coupe du monde de football en raison de la guerre qu'il mène à Gaza. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a toutefois écarté toute sanction immédiate contre Israël, estimant que l’institution ne doit pas se laisser entraîner dans les décisions géopolitiques.