La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal lance un projet d’énergie solaire à l’association al-Moasat à Saïda

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, Leila Solh Hamadé, a inauguré un projet d’énergie solaire à l’association al-Moasat, à Saïda. L’ancienne ministre Leila Solh Hamadé a été accueillie par la présidente de l’association, Roula al-Ansari, ainsi que des membres du comité administratif, de l’assemblée générale de l’association, le maire de Saïda l’ingénieur Moustafa Hijazi, des responsables de l’hôpital public de Saïda et de l’hôpital turc, ainsi que des représentants d’autres associations civiles de Saïda et des habitants de la ville.

Mme Ansari a prononcé un discours dans lequel elle a remercié la Fondation al-Walid ben Talal pour son soutien. À son tour, la ministre Solh a déclaré : « Mes chers à Saïda, aujourd’hui nous sommes ici, demain à Kfeir et bientôt à Harajel. Pour nous à la Fondation al-Walid ben Talal, le Liban est à nous, non pas un pays où nous vivons, mais un pays qui vit en nous. Un pays que nous servons, non un pays dont nous profitons. Nous y circulons toujours, hier avec fierté et aujourd’hui avec inquiétude et dévouement. Il est historiquement une terre de fierté, et non de soumission géographique. Il est la patrie de mon père, Riad el-Solh, et Saïda est sa ville (…). »

Des rencontres en marge de la cérémonie ont eu lieu avec des responsables d’associations et d’institutions à Saïda, durant lesquelles ont été discutés les moyens de coopération. Des photos souvenirs ont ensuite été prises.