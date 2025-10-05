Plusieurs milliers de manifestants à Paris pour la libération des otages du Hamas

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Paris pour réclamer la libération des otages retenus dans la bande de Gaza, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Brandissant des photos d'otages, des drapeaux français et israéliens ainsi que des banderoles, les manifestants sont partis en début d'après-midi de la place de la République aux cris de « Liberté pour les otages ! »

« Au départ, on avait prévu ce rassemblement pour commémorer les deux ans du 7-Octobre, rappeler qu'il reste des otages et honorer la mémoire des victimes », a déclaré à l'AFP Jean-David Ichay, président de l'association organisatrice « Tous 7 Octobre ».

Après les avancées sur le plan Trump pour la paix, « on vient pousser pour que ce deal se fasse et qu'il y ait vraiment une pression maximum sur le Hamas », a-t-il ajouté, en témoignant d' « un espoir comme on n'a pas eu depuis le 7 octobre » 2023.

Derrière une grande banderole « We are waiting for you » (« nous vous attendons »), plusieurs personnalités étaient présentes dans le cortège de tête, telles que le président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) Yonathan Arfi ou le philosophe Raphaël Enthoven.

« Maintenant on a le sentiment que quelque chose va se passer », a affirmé à des journalistes Ilay David, frère de l'otage Evyatar David qui était apparu très affaibli dans une vidéo publiée en août par le Hamas.

« Nous sommes dans un moment important, j'espère qu'il va aboutir », a déclaré Ruth Amiel, la tante de l'otage Elkana Bohbot. Mais « tant qu'on ne l'a pas pris dans nos bras, tant qu'on ne l'a pas enlacé, on est toujours dans l'attente et dans l'inquiétude », a-t-elle ajouté.

A deux jours du deuxième anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, le mouvement islamiste palestinien a affirmé dimanche sa volonté de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza et de procéder à un échange « immédiat » d'otages et de prisonniers avec Israël, avant des négociations indirectes en Egypte entre les deux belligérants.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours otages à Gaza, dont 25 sont mortes selon l'armée.

L'offensive de représailles israélienne a fait au moins 67.139 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, fiables selon l'ONU.