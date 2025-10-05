Amsterdam : une marée humaine vêtue de rouge en soutien aux Palestiniens

Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées dimanche à Amsterdam pour réclamer la fin de la guerre à Gaza, habillées de rouge et scandant dans les rues « Libérez la Palestine » et « Stop au génocide ».

Selon les organisateurs de la manifestation dite de la « ligne rouge » (Rode lijn), près de 250.000 personnes ont défilé dans la capitale néerlandaise, réclamant des actions du gouvernement néerlandais à l'encontre d'Israël.

« J'attends qu'il impose des sanctions à Israël, qu'il cesse tout commerce, qu'il reconnaisse l'État palestinien », a déclaré Sebastiaan Poos, 68 ans, venu exprès depuis Eindhoven, ville du sud des Pays-Bas.

« J'ai profondément honte de ce que fait le gouvernement, de la position qu'il adopte », a déploré l'artiste vêtu d'un bérêt rouge auprès de l'AFP.

A la mi-août, le parlement néerlandais n'était pas parvenu à se mettre d'accord sur de nouvelles sanctions à imposer à Israël dans le cadre de la guerre à Gaza, causant alors la démission du chef de la diplomatie, Caspar Veldkamp. Contrairement à d'autres pays européens tels que la France et la Belgique, les Pays-Bas n'ont pas reconnu la Palestine en tant qu'Etat.

Pour Suzanne, éditrice de 33 ans, la question de Gaza est très présente dans son esprit, notamment à l'approche des élections le 29 octobre prochain.

« Il y a beaucoup de problèmes importants aux Pays-Bas, mais c'est un sujet qui me préoccupe tout particulièrement », explique l'Amstellodamoise qui a préféré ne pas communiquer son nom de famille.

« J'espère que nous pourrons faire passer le message que nous voulons des actes et pas seulement des paroles », a-t-elle ajouté.

Brandissant des affiches appelant à sanctionner Israël ou à utiliser son vote, les manifestants ont marché plusieurs heures en dépit des averses intermitentes.

De similaires mobilisations avaient eu lieu en mai et juin à La Haye, rassemblant respectivement entre 100.000 et 150.000 personnes, selon les organisateurs.

Samedi, des centaines de milliers de personnes ont également défilé en soutien au peuple palestinien à Rome, Barcelone et Madrid, mobilisation qui fait notamment suite à l'interception par Israël de la flottille internationale d'aide pour la bande de Gaza.