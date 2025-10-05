Incendie maîtrisé dans la plaine de Bisri

Vue aérienne de la plaine de Bisri, située entre le Chouf et Jezzine. Photo Facebook/Bisriteam.lb
Un incendie s’est déclaré dimanche dans la plaine de Bisri, entre les cazas de Saïda et de Jezzine, et n’a été maîtrisé que plusieurs heures plus tard.
L’ancien député de Jezzine Amal Abou Zeid a lancé un appel dès le matin via son compte X aux autorités compétentes pour une intervention rapide dans cette vallée verte.
Contacté par notre correspondant Mountasser Abdallah, M. Abou Zeid a précisé dans l'après-midi que le sinistre a été maîtrisé grâce à l’intervention de la Défense civile. Il a cependant déploré que le feu se soit répandu rapidement en raison de conditions météorologiques propices, notamment la sécheresse doublée d'un vent fort, soulignant que la superficie brûlée n’est pas encore connue.
