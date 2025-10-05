Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Sinistre

Incendie maîtrisé dans la plaine de Bisri


L'OLJ / le 05 octobre 2025 à 15h16

Incendie maîtrisé dans la plaine de Bisri

Vue aérienne de la plaine de Bisri, située entre le Chouf et Jezzine. Photo Facebook/Bisriteam.lb

Un incendie s’est déclaré dimanche dans la plaine de Bisri, entre les cazas de Saïda et de Jezzine, et n’a été maîtrisé que plusieurs heures plus tard.

L’ancien député de Jezzine Amal Abou Zeid a lancé un appel dès le matin via son compte X aux autorités compétentes pour une intervention rapide dans cette vallée verte.

Contacté par notre correspondant Mountasser Abdallah, M. Abou Zeid a précisé dans l'après-midi que le sinistre a été maîtrisé grâce à l’intervention de la Défense civile. Il a cependant déploré que le feu se soit répandu rapidement en raison de conditions météorologiques propices, notamment la sécheresse doublée d'un vent fort, soulignant que la superficie brûlée n’est pas encore connue.

Un incendie s’est déclaré dimanche dans la plaine de Bisri, entre les cazas de Saïda et de Jezzine, et n’a été maîtrisé que plusieurs heures plus tard.L’ancien député de Jezzine Amal Abou Zeid a lancé un appel dès le matin via son compte X aux autorités compétentes pour une intervention rapide dans cette vallée verte.Contacté par notre correspondant Mountasser Abdallah, M. Abou Zeid a précisé dans l'après-midi que le sinistre a été maîtrisé grâce à l’intervention de la Défense civile. Il a cependant déploré que le feu se soit répandu rapidement en raison de conditions météorologiques propices, notamment la sécheresse doublée d'un vent fort, soulignant que la superficie brûlée n’est pas encore connue....
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés