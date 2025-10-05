Survols de drones en Allemagne : le ministre de la Défense appelle au calme

Le ministre de la Défense allemand a appelé au calme dimanche après les alertes aux drones à l'aéroport de Munich et réclamé davantage de compétences pour la police régionale et les infrastructures critiques pour lutter contre ce type d'incident.

« Bien sûr, je comprends l'insécurité », a déclaré Boris Pistorius dans une interview dimanche au journal Handelsblatt, mais jusqu'à présent, les drones observés « n'ont pas constitué une menace concrète ».

« Nous avons des moyens de réagir », a ajouté le ministre social-démocrate, « même si nous n'avons pas encore toutes les capacités que nous souhaiterions pour les combattre ».

Le trafic aérien a repris samedi à l'aéroport de Munich, après avoir été interrompu vendredi pour la deuxième nuit consécutive à la suite d'une nouvelle alerte aux drones.

L'armée allemande a apporté son aide à la police sur place pour détecter les engins observés autour et au-dessus du site.

Mais leur origine n'a pas pu être établie.

Ce type d'incidents s'est multiplié en Europe récemment, les membres de l'UE soupçonnant la Russie d'être à l'origine de ces survols de sites sensibles.

Malgré son intervention à Munich, « la Bundeswehr ne peut pas être présente partout en Allemagne où apparaissent des drones pour les abattre », a averti le ministre.

Il est « beaucoup plus décisif », selon lui, de donner plus de compétences à la police régionale et aux infrastructures critiques comme les centrales électriques et les aéroports pour « agir [contre les drones], jusqu'à une certaine altitude ».

M. Pistorius a également apporté son soutien à la révision des lois sur la sécurité aérienne, qui démarrera mercredi sous l'impulsion du ministre de l'intérieur Alexander Dobrindt.

L'objectif serait de permettre à l'armée allemande d'abattre les drones. Jusqu'à présent, seule la police en a le droit, uniquement en cas de menace grave.

L'Allemagne avait aussi annoncé la création d'un « centre anti-drones » fin septembre après des cas de survol de sites sensibles dans le nord du pays.