L'Iran dit que la coopération avec l'AIEA « n'est plus pertinente »

La coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) « n'est plus pertinente » avec le retour des sanctions de l'ONU liées au programme nucléaire iranien, a affirmé dimanche le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi.

« De nouvelles décisions doivent donc être prises et, à mon avis, l'accord du Caire n'est plus pertinent dans la situation actuelle », a-t-il déclaré devant des diplomates étrangers, en référence à l'accord conclu le mois dernier entre l'Iran et l'AIEA, pour définir leur coopération.

L'Iran avait suspendu en juillet toute coopération avec le gendarme onusien du nucléaire après les bombardements de sites nucléaires iraniens en juin par Israël et les Etats-Unis durant une guerre de 12 jours.