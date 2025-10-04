Menu
Perla Harb, originaire du Liban-Sud, élue Miss Liban 2025


L'OLJ / le 04 octobre 2025 à 23h34

Perla Harb, originaire du Liban-Sud, élue Miss Liban 2025

Perla Harb, Miss Liban 2025. Capture d'écran LBCI.

La couronne de Miss Liban a changé de tête. Samedi soir, Nada Koussa a remis son titre à Perla Harb, 22 ans, originaire du Liban-Sud, lors d’une cérémonie retransmise en direct sur la chaîne LBCI.

Pendant plus de trois heures, seize candidates ont rivalisé d’élégance et d’éloquence sur la scène d’un concours animé par Hilda Khalifé.

Le jury, composé notamment de Miss Monde 2025, de la ministre Laura Lahoud, de la députée Paula Yacoubian et du créateur de mode Nicolas Jebran, a désigné Perla Harb comme la grande gagnante de cette édition 2025.

Sur la deuxième marche du podium, Chloé Khalifé a été élue première dauphine, suivie de Carla Dahdah, Yasmina Halaby et Sarah Samaha, respectivement deuxième, troisième et quatrième dauphines.

